ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered a Aktie
WKN DE: A41BEC / ISIN: DK0063855085
|
25.11.2025 07:01:06
Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,88 DKK aus. Im letzten Jahr hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A einen Gewinn von 5,44 DKK je Aktie eingefahren.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,92 Prozent auf 7,07 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,14 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,33 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 19,21 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 28,73 Milliarden DKK, gegenüber 28,75 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!