Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,88 DKK aus. Im letzten Jahr hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A einen Gewinn von 5,44 DKK je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,92 Prozent auf 7,07 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,14 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,33 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 19,21 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 28,73 Milliarden DKK, gegenüber 28,75 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at