Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,53 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,11 DKK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,71 Milliarden DKK im Vergleich zu 7,15 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,69 DKK, während im vorherigen Jahr noch 1,02 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,04 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 28,94 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at