Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,653 EUR gegenüber 5,44 DKK im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 947,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,14 Milliarden DKK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 EUR im Vergleich zu 19,21 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 3,85 Milliarden EUR, gegenüber 28,75 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
