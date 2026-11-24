ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered b Aktie
WKN DE: A41BEB / ISIN: DK0063855168
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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B wird am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,443 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,37 DKK erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 964,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,19 Milliarden DKK erzielt wurde.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,02 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 3,87 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 28,94 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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