Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B wird am 19.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,339 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,11 DKK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 898,0 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,15 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,83 EUR im Vergleich zu 1,02 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 3,75 Milliarden EUR, gegenüber 28,94 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at