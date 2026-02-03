Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,546 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,82 DKK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 944,9 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,24 Milliarden DKK erzielt wurde.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,02 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,21 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 3,82 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 28,75 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at