Ausblick: Rockwool International A-S (A) legt Quartalsergebnis vor

Rockwool International A-S (A) wird am 09.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 26,97 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 24,95 DKK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,91 Prozent auf 5,98 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Rockwool International A-S (A) noch 5,21 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 105,11 DKK, gegenüber 85,60 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 22,71 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 19,35 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at