Ausblick: Rockwool International A-S (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rockwool International A-S (B) gibt am 10.05.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,92 EUR je Aktie gegenüber 2,96 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 919,8 Millionen EUR gegenüber 924,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,45 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,28 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 12,60 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,63 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,91 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at