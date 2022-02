Ausblick: Rockwool International A-S (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rockwool International A-S (B) präsentiert am 09.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,62 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rockwool International A-S (B) ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 804,0 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 700,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,13 EUR im Vergleich zu 11,51 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 3,05 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,60 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at