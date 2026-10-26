Rocky Brands Aktie
WKN DE: A0J2YF / ISIN: US7745151008
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Rocky Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rocky Brands äußert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,50 USD. Dies würde einem Zuwachs von 56,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Rocky Brands 0,960 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rocky Brands in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 129,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 122,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,95 USD, gegenüber 2,96 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 522,9 Millionen USD im Vergleich zu 482,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocky Brands IncShs
|
07:01
|Ausblick: Rocky Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Rocky Brands stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Rocky Brands stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rocky Brands IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Rocky Brands IncShs
|46,84
|-1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.