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WKN DE: A0J2YF / ISIN: US7745151008

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Rocky Brands stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rocky Brands wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 122,4 Millionen USD gegenüber 114,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,67 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,96 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 510,9 Millionen USD, gegenüber 482,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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