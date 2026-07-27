Rocky Brands Aktie
WKN DE: A0J2YF / ISIN: US7745151008
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Rocky Brands stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rocky Brands wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,350 USD je Aktie gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,19 Prozent auf 110,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,67 USD im Vergleich zu 2,96 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 512,6 Millionen USD, gegenüber 482,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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