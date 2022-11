Ausblick: Rocky Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rocky Brands präsentiert in der am 02.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,170 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,340 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 140,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 12,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 125,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 2,75 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,39 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 627,1 Millionen USD, gegenüber 514,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at