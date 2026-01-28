Rogers Communication a Aktie

Rogers Communication a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M18S / ISIN: CA7751091017

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Rogers Communications A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rogers Communications A präsentiert in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,40 CAD je Aktie gegenüber 1,04 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,02 Milliarden CAD gegenüber 5,48 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,91 CAD je Aktie, gegenüber 3,25 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 21,54 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 20,60 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Rogers Communications Inc Conv.Shs -A-

Analysen zu Rogers Communications Inc Conv.Shs -A-

Aktien in diesem Artikel

Rogers Communications Inc Conv.Shs -A- 51,00 0,22% Rogers Communications Inc Conv.Shs -A-

