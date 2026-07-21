Ausblick: Rogers Communications A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rogers Communications A wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,13 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rogers Communications A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,53 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,56 Milliarden CAD im Vergleich zu 5,22 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,74 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 12,77 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,56 Milliarden CAD, gegenüber 21,71 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at