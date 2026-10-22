Rogers Communication a Aktie
WKN DE: A0M18S / ISIN: CA7751091017
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Rogers Communications A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rogers Communications A stellt am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 CAD gegenüber 10,66 CAD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,86 Prozent auf 5,39 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Rogers Communications A noch 5,35 Milliarden CAD umgesetzt.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,70 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 12,77 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,57 Milliarden CAD, gegenüber 21,71 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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