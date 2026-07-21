Ausblick: Rogers Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rogers Communications lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,13 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,56 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,22 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,77 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 22,56 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 21,71 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at