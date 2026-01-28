Ausblick: Rogers Communications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rogers Communications wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,40 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rogers Communications 1,04 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,02 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 9,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rogers Communications einen Umsatz von 5,48 Milliarden CAD eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,91 CAD im Vergleich zu 3,25 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 21,54 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 20,60 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at