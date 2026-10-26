Rogers Aktie
WKN: 863178 / ISIN: US7751331015
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Rogers gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Rogers lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rogers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 238,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 216,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,67 USD, gegenüber -3,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 872,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 810,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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