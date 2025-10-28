Rogers Aktie
WKN: 863178 / ISIN: US7751331015
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Rogers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rogers wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,693 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,32 Prozent auf 207,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rogers noch 210,3 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 795,7 Millionen USD, gegenüber 830,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rogers Corp.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Rogers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Rogers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)