Ausblick: Rogers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rogers wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,693 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,32 Prozent auf 207,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rogers noch 210,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 795,7 Millionen USD, gegenüber 830,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at