Ausblick: Rogers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rogers stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,667 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 200,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 190,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,24 USD im Vergleich zu -3,400 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 864,1 Millionen USD, gegenüber 810,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at