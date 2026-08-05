Rogers Sugar Aktie
WKN DE: A1H5ZE / ISIN: CA77519R1029
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rogers Sugar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rogers Sugar wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,118 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rogers Sugar noch 0,110 CAD je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 298,8 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 313,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,594 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,500 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,31 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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