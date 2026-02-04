Ausblick: Rogers Sugar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rogers Sugar stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,135 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Rogers Sugar soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 317,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 323,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,528 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,500 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,25 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

