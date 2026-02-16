Ausblick: Rogers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rogers wird am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,600 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,24 Prozent auf 196,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rogers noch 192,2 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 805,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 830,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at