Rohm Aktie
WKN: 869082 / ISIN: JP3982800009
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Rohm gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Rohm wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,318 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -130,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 110,91 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 103,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 33,96 JPY, gegenüber -129,780 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 482,01 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 448,47 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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