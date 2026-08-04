Ausblick: Rohm mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rohm wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,89 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,69 JPY erwirtschaftet worden.

Rohm soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129,08 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 94,57 JPY, gegenüber -410,460 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 519,63 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 481,15 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at