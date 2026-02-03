Ausblick: Rohm präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rohm wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 14,16 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rohm -4,810 JPY je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 122,06 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 112,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 38,65 JPY aus. Im Vorjahr waren -129,780 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 478,03 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 448,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at