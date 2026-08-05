Rohto Pharmaceutical Aktie

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WKN: 858075 / ISIN: JP3982400008

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Rohto Pharmaceutical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rohto Pharmaceutical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 39,86 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 52,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 87,05 Milliarden JPY gegenüber 81,96 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 156,60 JPY je Aktie, gegenüber 151,56 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 367,81 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 343,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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