Ausblick: Rohto Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rohto Pharmaceutical veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 24,98 JPY gegenüber 19,46 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 81,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 141,61 JPY, gegenüber 136,11 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 337,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 308,63 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

