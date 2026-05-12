Ausblick: Rohto Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rohto Pharmaceutical wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,36 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,38 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Rohto Pharmaceutical nach den Prognosen von 6 Analysten 85,00 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,73 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 146,12 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 136,11 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 338,92 Milliarden JPY, gegenüber 308,63 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at