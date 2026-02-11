Rohto Pharmaceutical Aktie
WKN: 858075 / ISIN: JP3982400008
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Rohto Pharmaceutical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Rohto Pharmaceutical wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 44,11 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 52,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rohto Pharmaceutical in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 91,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 86,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 146,20 JPY je Aktie, gegenüber 136,11 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 338,26 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 308,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rohto Pharmaceutical Co Ltd
