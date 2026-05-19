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WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Roivant Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Roivant Sciences lädt am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Roivant Sciences im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,289 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,290 USD je Aktie gewesen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 54,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,121 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,240 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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