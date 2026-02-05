Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Roivant Sciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Roivant Sciences wird am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,300 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,1 Millionen USD – ein Minus von 43,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roivant Sciences 9,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,117 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,240 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 14,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 29,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

