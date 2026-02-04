Roko AB Aktie
Ausblick: Roko (publ) Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Roko (publ) Registered B wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,05 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,33 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,69 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Milliarden SEK umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 61,78 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 47,33 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 6,47 Milliarden SEK, gegenüber 6,18 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
