Roko AB Aktie
WKN DE: A413WN / ISIN: SE0023950795
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Roko (publ) Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Roko (publ) Registered B wird am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 17,20 SEK. Im Vorjahresquartal waren 15,42 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Roko (publ) Registered B nach den Prognosen von 3 Analysten 1,79 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,70 Milliarden SEK umgesetzt worden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 69,55 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 51,63 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,24 Milliarden SEK, gegenüber 6,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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