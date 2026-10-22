Ausblick: Roko (publ) Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Roko (publ) Registered B wird am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,95 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,98 SEK erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Roko (publ) Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,99 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,52 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 70,90 SEK, gegenüber 51,63 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 8,09 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 6,45 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at