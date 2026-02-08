Ausblick: Rolex Rings informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rolex Rings öffnet am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rolex Rings noch ein Gewinn pro Aktie von 0,740 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Rolex Rings 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,82 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rolex Rings 2,60 Milliarden INR umsetzen können.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,50 INR je Aktie, gegenüber 6,39 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 11,43 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 11,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at