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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Rolex Rings informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rolex Rings präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rolex Rings noch ein Gewinn pro Aktie von 1,73 INR in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,71 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,40 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,27 INR im Vergleich zu 5,18 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 13,08 Milliarden INR, gegenüber 11,30 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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