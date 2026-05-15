Rolex Rings Aktie
ISIN: INE645S01024
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15.05.2026 07:01:06
Ausblick: Rolex Rings legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rolex Rings präsentiert am 16.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,60 INR aus. Im letzten Jahr hatte Rolex Rings einen Gewinn von 2,01 INR je Aktie eingefahren.
Rolex Rings soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,81 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,95 INR im Vergleich zu 6,39 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 11,29 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11,39 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.at
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