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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Rolex Rings präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rolex Rings präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,60 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,80 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Rolex Rings nach den Prognosen von 2 Analysten 3,00 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,92 Milliarden INR umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,55 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,18 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 12,90 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,43 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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