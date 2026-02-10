Rollins Aktie

WKN: 859002 / ISIN: US7757111049

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Rollins gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Rollins stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,265 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rollins 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 926,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 832,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,11 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 3,78 Milliarden USD, gegenüber 3,39 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Rollins IncShs

