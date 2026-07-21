Ausblick: Rollins verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rollins stellt am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,336 USD je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,46 Prozent auf 1,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 999,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 4,13 Milliarden USD im Vergleich zu 3,76 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at