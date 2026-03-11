Roman DBDR Tech Acquisition a Aktie
WKN DE: A3DBCL / ISIN: US20459V1052
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Roman DBDR Tech Acquisition A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Roman DBDR Tech Acquisition A wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,234 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,530 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 100,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Roman DBDR Tech Acquisition A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 118,7 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,220 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 462,4 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 420,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
