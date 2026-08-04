Roo a Aktie
WKN DE: A3DR7B / ISIN: US77664L2079
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Root A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Root A lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,828 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 395,1 Millionen USD gegenüber 382,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD, gegenüber 2,36 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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