Roo a Aktie
WKN DE: A3DR7B / ISIN: US77664L2079
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Root A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Root A wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen, dass Root A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,840 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet.
Root A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 398,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,96 USD im Vergleich zu 2,36 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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