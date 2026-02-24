Roo a Aktie

Roo a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DR7B / ISIN: US77664L2079

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Root A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Root A lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,248 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 326,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Root A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 383,3 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,83 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,50 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,18 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Root Inc Registered Shs -A-

Analysen zu Root Inc Registered Shs -A-

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Root Inc Registered Shs -A- 54,31 -10,26% Root Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Dienstag nach. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

