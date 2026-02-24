Roo a Aktie
Ausblick: Root A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Root A lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,248 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 326,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Root A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 383,3 Millionen USD aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,83 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,50 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,18 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
