09.12.2025 07:01:06

Ausblick: Roots mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Roots wird sich am 10.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,070 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Roots nach der Prognose von 1 Analyst 68,7 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,210 CAD, gegenüber -0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 273,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 262,9 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

