Ausblick: Roper Technolgies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Roper Technolgies wird am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,28 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,29 Prozent erhöht. Damals waren 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,10 Milliarden USD gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 21,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,20 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,90 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at