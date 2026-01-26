Ausblick: Roper Technolgies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Roper Technolgies wird am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,14 USD je Aktie gegenüber 4,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,08 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,88 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 19,93 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 14,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,92 Milliarden USD, gegenüber 7,04 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at