Ausblick: Roper Technolgies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Roper Technolgies wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,99 USD je Aktie gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,88 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Roper Technolgies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,06 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,20 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 8,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,90 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at